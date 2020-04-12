Брисбен, Австралия, , 11:40 — REGNUM Облегчение доставки лекарственных средств к пораженным участкам головного мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера, под воздействием сфокусированных ультразвуковых волн выявили австралийские ученые из Берховерского медицинского научно-исследовательского института Квинслендского университета. Результаты исследования ученых опубликованы в журнале StemCellReports.

Эксперименты ученых показали, что пучок ультразвуковых волн, направленный определенным образом, способен вызвать появление микропузырьков, которые проникают через гематоэнцефалический барьер, препятствующий проникновению лекарств к пораженным участкам мозга. Вместе с микропузырьками лекарства преодолевали эту полупроницаемую мембрану и достигали необходимых участков мозга подопытных животных.

Авторы работы считают, что полученный эффект будет полезен не только для лечения болезни Альцгеймера, но и при терапии прочих нейродегенеративных заболеваний. Следующим важным этапом исследования должен стать перенос положительного опыта работы с подопытными животными на человека.

По мнению ученых, применение ультразвука, вызывающего эффект транспортирования лекарств с помощью микропузырьков, способно решить проблему оказания долгосрочного положительного эффекта на пораженные клетки головного мозга человека, страдающего болезнью Альцгеймера.