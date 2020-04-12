Киото, Япония, , 11:17 — REGNUM Новую вакцину, снижающую нарушения в работе головного мозга, являющиеся причиной болезни Альцгеймера, испытали ученые из Киотского университета. Научная статья с результатами исследования опубликована в журнале Nature.

Основной причиной возникновения болезни Альцгеймера ученые считают изменения, происходящие в молекулярной структуре тау-белка, вызывающие склеивание белков и скопления их в мозговых клетках, что нарушает работу мозга. Японские ученые произвели генное модифицирование безвредного вируса, после чего он начал вырабатывать тау-белок.

В ходе проведенного эксперимента биологи ввели полученную вакцину мышам, страдающим болезнью Альцгеймера. Введенная через носовое отверстие вакцина заставила организм мышей вырабатывать антитела, удаляющие тау-белок, образуемый вирусом.

При этом количество пораженных областей мозга мышей, подвергшихся испытанию, уменьшилось на 30%, а их поведение стало свидетельствовать о выздоровлении.

Следующей задачей, которую поставят себе ученые, провести испытания на людях для подтверждения эффективности вакцины в лечении болезни Альцгеймера у человека.