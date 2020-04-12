Москва, , 08:55 — REGNUM Директор департамента перспективных программ госкорпорации «Роскосмос» Сергей Прохоров заявил, что облик программы «Сфера» уже определен.

«Мы уже сегодня понимаем, какие проекты, какие орбитальные группировки, наземная инфраструктура входит в состав программы», — цитирует его ТАСС.

По его словам, в программу в том числе войдут группировки геостационарных спутников связи «Ямал» и «Экспресс», а также высокоэллиптических «Экспресс-РВ».

Напомним, в 2018 году президент России Владимир Путин в ходе прямой линии сообщил о проекте «Сфера», который предполагает запуск на орбиту более 600 спутников.

По данным госкорпорации Роскосмос, к 2030 году для вывода на орбиту 600 спутников потребуется 88 средних ракет «Союз-2.1б», 36 лёгких ракет «Ангара-1.2» и 24 тяжёлых ракеты «Ангара-А5».

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