Москва, 12 апреля 2020, 08:01 — REGNUM Аномальное похолодание прогнозируется в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском крае в ближайшие несколько дней. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Сообщается, что 12 апреля температура в южных регионах будет ниже нормы на 2 градуса, а 13 апреля — на 4 градуса. К середине недели температура выровняется относительно средних значений для этого времени, а затем опять будет на 4 градуса ниже нормы.
Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, Вильфанд сообщил, что в столичный регион пришла теплая весенняя погода.
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