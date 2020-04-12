Москва, , 07:22 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от +7 °C до +9°C. Об этом информирует на своём сайте Гидрометцентр страны.

По данным метеорологов, в столице ожидается переменная облачность. Выпадение осадков маловероятно.

Направление ветра северо-западное, скорость 3−10 м/с. Атмосферное давление повысится до 750 мм рт. ст.

Как передавало 11 апреля ИА REGNUM, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столицу пришла теплая весенняя погода.

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