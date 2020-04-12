Красноярск, , 04:57 — REGNUM Силовое поле, защищающее космонавта от радиации, запатентовано Сибирским государственным университетом науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. Об этом сообщается на сайте Роспатента.

Сообщается, что силовое поле можно использовать для получения электрической энергии на самом космическом аппарате. Для защиты от радиации космонавтов ученые намерены покрыть космический аппарат метровым слоем воды, либо вокруг корабля создать силовое поле и так далее.

Уточняется, что излучение в космосе представляют большую опасность для организма человека, а также для функционирования приборов при полетах вне магнитного поля Земли.

Как передавало 12 апреля ИА REGNUM, жителям России поздравления с Днём космонавтики передали с МКС российские члены экипажа.

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