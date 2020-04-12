Женева, Швейцария, , 01:06 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает доклады о случаях выявления коронавируса SARS-CoV-2 у выздоровевших от COVID-19, сообщает агентство Reuters.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими клиническими экспертами и упорно работаем, чтобы собрать больше информации по этим частным случаям. Важно убедиться, что взятие проб у подозреваемых пациентов проводилось должным образом», — отметил представитель организации.

По его словам, пациента могли выписать из больницы и считать здоровым после получения двух отрицательных результатов анализов на коронавирус нового типа в течение 24 часов.

«Так как COVID-19 — новая болезнь, нам нужно больше эпидемиологических данных, чтобы делать какие-либо выводы о профиле распространения вируса», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВОЗ получили отчет медицинских чиновников из Южной Кореи, заявивших о выявлении повторных положительных тестов на SARS-CoV-2 у переболевших коронавирусной инфекцией пациентов.

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