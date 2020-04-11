Лондон, , 20:36 — REGNUM Британский ученые пришли к выводу, что по миру распространились три типа коронавирусной инфекции SARS-CoV2, исходный тип вируса характерен для больных Австралии и США. Об этом сообщает Daily Mail.

Исследователи из университета в Кембридже проанализировали генетическую историю распространения коронавируса по миру. Результаты, полученные в ходе этого анализа, позволили ученым заключить, что вирус по мере своего распространения по миру мутировал.

Исходный тип вируса (тип «А»), заражение которым было первоначально зафиксировано медиками, наиболее характерен для больных Австралии и США. Затем, по мнению ученых, этот тип коронавируса мутировал в «тип В», именно этот вирус вызвал мощную вспышку эпидемии в Китае. «Тип С», который взял истоки от своего предшественника — вируса «типа В», наиболее распространен в странах европейской части евразийского континента.

Исследователи также подчеркивают, что вирус способен и дальше мутировать, создавая новые штаммы.

Напомним, ранее BFM TV сообщало, что согласно данным, собранным группой ученых, у каждого четвертого жителя Франции при заражении коронавирусом может развиться тяжелая форма заболевания. По оценкам ученых, более 10 млн человек подвержены риску развития тяжелых форм заболевания в зависимости от возраста. Так, по мнению исследователей, «во Франции 10,8 млн человек являются носителями заболевания, из которых 6,3 млн человек моложе 70 лет».

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