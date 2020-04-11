Нью-Йорк, США, , 16:02 — REGNUM Взаимодействие Земли со сгустками темной материи должны вызывать своеобразные «рывки» в движении планеты по орбите, считают американские физики-теоретики из Колумбийского университета. Результаты своего исследования они опубликовали в научном журнале European Physical Journal D.

Астрофизики предполагают, что во Вселенной 75% от ее массы приходится на темную материю. По представлениям ученых, в каждой галактике невидимой темной материи содержится в 8−10 раз больше, чем видимой. Как считается, темная материя придает галактикам огромную массу и удерживает звезды на своих местах.

Физики-теоретики задались вопросом, что случится, если Земля пролетит через сгусток темной материи. Они провели расчеты на собственной модели, которые показали, что могут иметься такие состояния взаимодействия материи планеты и темной материи, которые должны вызывать «рывки» Земли при движении по орбите.

Как считают теоретики, такие замедления или ускорения планеты могут быть связаны с тем, что, пролетая сквозь темную материю, масса покоя, фундаментальные свойства протонов, нейтронов и других частиц серьезно изменяются. В свою очередь, эти изменения будут временно влиять на массу всей планеты, а соответственно на характер взаимодействия Земли с Солнцем и другими планетами Солнечной системы.

Ученые подсчитали, что после пролета Земли сквозь «плоский лист» темной материи в форме квадрата с размером сторон 10 тыс. км приведет к получению планетой дополнительного ускорения в 0,01 м/с2, а при приближении к сгустку — аналогичному замедлению. Современные инструменты, по мнению физиков-теоретиков, могут фиксировать такие «рывки». Такими приборами могут быть американская гравитационная обсерватория LIGO, международная гравитометрическая сеть IGETS, а также сеть спутников геопозиционирования.

Теперь физики собираются проанализировать имеющиеся данные в поисках подобных «рывков» планеты. Они надеются подтвердить наличие темной материи и стать ближе к определению ее свойств и форм.