Сеул, , 16:20 — REGNUM Ученые из Южной Кореи разработали модель искусственного интеллекта, способную определить степень риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) по снимку глазного дна, сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, данная модель способна выявлять атеросклероз сосудов глаза.

В качестве материала для исследований специалисты из университетской больницы Seoul National University Hospital использовали 15 408 снимков глазного дна, собранных за последние двенадцать лет.

В результате исследования экспертам удалось выяснить, что люди с высоким риском развития атеросклероза сосудов глаз умирают от сердечно-сосудистых заболеваний в восемь раз чаще, чем другие.

Результаты данного исследования опубликованы в ежемесячном рецензируемом медицинском журнале American Journal of Ophthalmology.