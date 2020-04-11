Вашингтон, , 09:29 — REGNUM На протяжении многих лет многие ученые теоретически доказывали, что обратная сторона Луны стала бы прекрасным местом для наблюдения за Вселенной, и теперь возможность создания телескопа в одном кратеров спутника Земли рассматривают эксперты НАСА, пишет Итен Ким Лизер в опубликованной 10 апреля статье в The National Interest.

«По мнению НАСА, эти кратеры на Луне уже имеют форму телескопической антенны, поэтому, возможно, половина работы уже сделана», — отметил автор.

На разработку этой, а также еще 22 «гениальных» концепций уже выделено $7 млн в рамках программы Инновационных передовых концепций НАСА (NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC)). На первой фазе проект получит $ 125 тыс. для проведения исследования возможности осуществления этого проекта.

Инициатором проекта Lunar Crater Radio Telescope (LCRT) стал робототехник из Лаборатории реактивного движения НАСА Саптарши Бандйопадхьяй. Воплощение его проекта, некогда казавшейся несбыточной мечтой, потребует отправки на обратную сторону Луны роботов, которые растянут по кратеру сетку шириной в 1 км. В случае его осуществления телескоп будет крупнейшим в Солнечной системе.

«Луна действует как физический щит, который изолирует телескоп на поверхности Луны от радиопомех / помех от наземных источников, ионосферы, спутников на орбите Земли и радиошума Солнца в лунную ночь», — отметил автор проекта, указывая на преимущества проекта.

Бандйопадхьяй подчеркнул, что благодаря LCRT человечество сможет сделать «поразительные научные открытия в области космологии, наблюдая раннюю Вселенную в диапазоне длин волн 10−50 м».

В НАСА, тем не менее, обратили внимание на то, что осуществление подобных проектов потребует применения технологий, которые могут появиться лишь в течение следующих нескольких десятилетий.

Инициатор проекта уверен, что подобная концепция может дать возможность для революционных научных открытий в радиоастрономии на длинах волн, которые до сих пор плохо изучены людьми.