Париж, , 08:21 — REGNUM Автоматическая межпланетная миссия BepiColombo успешно выполнила гравитационный манёвр вблизи Земли перед полётом к Меркурию, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Космический аппарат BepiColombo был запущен в октябре 2018 года. Целью этой миссии, реализуемой ЕКА совместно с Японским агентством космических исследований (JAXA), является изучение Меркурия.

Программа миссии предусматривает выполнение девяти гравитационных манёвров: одного у Земли, двух у Венеры и шести у Меркурия. Первый из этих манёвров был выполнен 10 апреля, когда космический аппарат воспользовался гравитацией нашей планеты для корректировки траектории.

Менеджер по эксплуатации космических кораблей BepiColombo Эльза Монтаньон отметила, что манёвр не требовал запуска двигателей космического аппарата, однако команде пришлось пережить 34 волнительных минуты. В это время космический аппарат находился в тени Земли и впервые после запуска не получал света для питания солнечных панелей. В ЕКА отметили, что из-за вспышки коронавируса выполнение манёвра сопровождалось минимально требуемым числом специалистов, однако это не помешало успеху операции.

Планируется, что в октябре 2020 года BepiColombo выполнит первый гравитационный манёвр вблизи Венеры, а к декабрю 2025 выйдет на целевую орбиту вокруг Меркурия. Перелётный модуль BepiColomo доставит к Меркурию два орбитальных аппарата — разработанный ЕКА Mercury Planetary Orbiter и аппарат JAXA Mercury Magnetospheric Orbiter. Первый из аппаратов будет использоваться для изучения поверхности и внутреннего строения планеты, второй — для исследования магнитосферы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года с помощью инструментов зонда BepiColombo были зафиксированы шесть мощных гамма-вспышек, которые могли возникнуть в результате взрыва сверхновых звёзд.