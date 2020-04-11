Санкт-Петербург, , 07:42 — REGNUM Создание вакцины, которая сможет защитить жителей России от заражения коронавирусом, займёт около года, заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в интервью «Пятому каналу».

По словам учёного, ДНК-вакцина уже разрабатывается в Санкт-Петербурге, при этом она будет неинфекционной.

«ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них вырабатывается иммунитет», — объяснил Козлов.

В течение нескольких месяцев она будет тестироваться на животных, затем начнутся испытания на добровольцах.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что вакцина от нового коронавируса может появиться не раньше, чем к концу 2020 года.

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