Санкт-Петербург, 11 апреля 2020, 07:42 — REGNUM Создание вакцины, которая сможет защитить жителей России от заражения коронавирусом, займёт около года, заявил профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель исследований в области молекулярной вирусологии и онкологии Андрей Козлов в интервью «Пятому каналу».
По словам учёного, ДНК-вакцина уже разрабатывается в Санкт-Петербурге, при этом она будет неинфекционной.
«ДНК-вакцина очень безопасная, она синтезирует в организме те белки, которые туда вставили, и на них вырабатывается иммунитет», — объяснил Козлов.
В течение нескольких месяцев она будет тестироваться на животных, затем начнутся испытания на добровольцах.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова сообщала, что вакцина от нового коронавируса может появиться не раньше, чем к концу 2020 года.
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