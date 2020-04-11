Тегеран, , 08:21 — REGNUM 10 апреля глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами Исламской Республики Иран (FDA) Мохаммад Реза Шанесаз объявил, что три иранские компании готовы производить противовирусный препарат под названием Favipiravir, который эффективен при лечении COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Глава FDA также подчеркнул, что производство Favipiravir в Иране находится на стадии клинических испытаний и, как планируется, готовый продукт будет произведен в стране в ближайшее время. Шанесаз отметил, что в случае какого-либо дефицита Иран также поставит на повестку дня импорт препаратов против COVID-19.

Исследователи из Медицинского университета Шахид Бехешти начали проводить испытания противовирусного препарата фавипиравир в больнице Масих Данешвари, которая является одним из ведущих медицинских центров, лечащих пациентов с коронавирусной инфекцией в иранской столице.

Китайские чиновники здравоохранения охарактеризовали препарат как эффективный, когда Favipiravir был применён на 340 пациентах в ходе проведенных там испытаний, которые продемонстрировали сокращение времени восстановления и улучшение функции легких.