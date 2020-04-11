Тегеран, , 08:34 — REGNUM Впервые в мире специалисты министерства обороны Ирана достигли технологии производства лицевых масок с ионизированным фильтром. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 10 апреля.

Как отмечалось, технология является отечественным новшеством и никаких зарубежных конкурентов у данного продукта нет. Линия по массовому производству масок была запущена министром обороны Ирана бригадным генералом Амиром Хатами 9 апреля.

По словам Хатами, благодаря их современной технологии, производимые маски обеспечивают лучшую защиту от вирусов и могут использоваться в течение более длительного периода (до 50 часов).

Министр отметил, что маски продаются по сравнительно низким ценам, и в настоящее время министерство располагает мощностью производства 100 000 таких масок в день, которая будет увеличена до 500 000 за месяц.

По сообщению министерства здравоохранения Ирана, что за последние 24 часа по всей стране было выявлено 1634 случая заболевания COVID-19. По словам пресс-секретаря министерства Киануша Джаханпура, общее число подтвержденных инфекций на данный момент достигло 66 220.