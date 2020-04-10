Москва, , 16:04 — REGNUM Эффективность онлайн-обучения сопоставимую с традиционными очными занятиями доказали эксперты Высшей школы экономики совместно с американскими коллегами. Статью с результатами исследования авторы опубликовали в научном журнале Science Advances.

В исследовании участвовали студенты российских вузов, которых разделили на группы традиционного, онлайн и смешанного обучения. Как показали результаты тестирования, все три группы студентов освоили предложенные им курсы одинаково хорошо.

Единственное различие, которое обнаружили исследователи, заключалось в меньшей удовлетворенности процессом обучения онлайн-студентов. Среди плюсов дистанционного обучения эксперты назвали меньшие затраты на обучение. Экономия достигала 15−18%.

По мнению авторов, онлайн-курсы не должны считаться второсортным способом обучения, так как позволяют достичь необходимого качества знаний при меньших затратах.