Кейптаун, , 15:51 — REGNUM Внезапные потери биоразнообразия во всем мире может вызвать изменение климата уже через десять лет, заявили ученые. Коллектив авторов из Кейптаунского университета в ЮАР, Коннектикутского университета в США и Университетского колледжа в Лондоне опубликовали статься с исследованием в журнале Nature.

Ученые создали модель, включив в нее данные о климатических изменениях за последние 150 лет. На базе этой модели они сопоставили изменения климата с изменениями популяций более 30 тысяч живых существ и растений на Земле.

Выявленную корреляцию исследователи использовали для прогнозирования возможных изменений в популяциях животных до 2100 года. Как сообщают ученые, уже через десять лет большая часть живых организмов и растений окажется вытесненной за пределы своей температурной зоны комфорта, что может вызвать резкое разрушение существующих сейчас сообществ животных и растений.

По их данным, не менее 15% экологических сообществ могут подвергнуться такому воздействию. А это, в свою очередь, может привести к необратимым повреждениям функционирования экосистем.