Лондон, , 15:36 — REGNUM Четкие трехмерные фотографии зародышей динозавров удалось получить палеонтологам из Музея естественной истории Лондона совместно с физиками из ядерного центра во Франции. Статья с описанием результатов исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Ученые взяли для исследования найденные на границе ЮАР и Лесото окаменелые яйца массоспондилов — пятиметровыми динозаврами, которые вели травоядный образ жизни и появились на планете около 200 млн лет назад.

Они подвергли их воздействию мощнейших пучков рентгеновского излучения, получаемого на синхротроне ESRF в Гренобле. Используя этот способ, ученым удалось создать трехмерное изображение содержимого яиц.

Проанализировав результаты, палеонтологи выявили практически полную схожесть процесса развития эмбрионов массоспондилов с развитием зародышей в яйцах гекконов, ящериц и крокодилов.

Исследователи планируют изучить аналогичным образом другие окаменевшие яйца, чтобы понять, как развивались прочие виды динозавров, появившиеся значительно позже древнейших массоспондилов.