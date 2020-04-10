Лима, , 14:55 — REGNUM Зубы древних обезьян, живших на территории современного Египта в районе 34 млн лет назад, нашли палеонтологи в Перу. Коллектив авторов из Аргентины и США опубликовал свое исследование в журнале Science.

До сих пор считалось, что единственные приматы, за исключением человека, обитающие на американском континенте, это широконосые обезьяны, которым каким-то образом около 30 млн лет назад удалось из Африки перебраться в Южную Америку. Ученые предполагают, что они могли добраться до американских берегов на бревнах или травяных плотах.

Опубликованное в журнале исследование свидетельствует о наличии второй линии африканских приматов, которым удалось перебраться из Африки в Южную Америку. В 2015 году палеонтологи нашли обломки зубов мелких приматов, похожих на мартышек. Ему дали имя Ucayalipithecus perdita по названию района Укаяли, где обнаружили находку.

Ученым удалось заметить сходство окаменелых зубов с зубами обезьян семейства Parapithecidae, обитавших в районе современного Египта, но вымерших 32 млн лет назад. Палеонтологи еще раз совершили экспедицию в Укаяли и нашли еще два зуба обезьян того же вида, подтвердив предыдущую находку.

Авторы исследования предполагают, что приматы могли оказаться в океане по воле случая и переплыть его. В тот период, возможно, уровень океана был значительно ниже из-за нарастания антарктического ледяного щита, что облегчило их путешествие.