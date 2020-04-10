Москва, , 14:45 — REGNUM С 50−60 годов XX века России сохранила лидирующие позиции в освоении космоса. В этом уверены, 37% граждан, приводит данные Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Читайте также: 87% граждан России — за продолжение программы освоения космоса: опрос

По мнению 22% опрошенных, Россия даже укрепила свои позиции в мире. 25% считают, что потеряла. Затруднились ответить 16% респондентов.

Чаще о прочных позициях РФ в космической отрасли говорят люди старшего возраста (40%). Молодёжь 25−34 лет, наоборот, критичнее оценивает позиции страны в космосе (29%).

Опрос проведен 4 апреля 2019 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 90% граждан России уверены в необходимости участия страны в освоении космоса.

Читайте также: Более трети граждан РФ хотят полететь в космос