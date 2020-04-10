Ла-Пас, , 14:32 — REGNUM Более десяти тысяч лет назад на юго-западе Амазонии находился очаг земледелия. Результаты соответствующего исследование команды ученых из Бернского университета опубликовано в научном журнале Phys.org.

Традиционно считается, что очагами зарождения земледелия являются Китай, где выращивали рис, Средний Восток с зерновыми и бобовыми культурами, Мезоамерика, где культивировались кукуруза, фасоль и кабачки, а также Андский пояс с картофелем и киноа.

Антрополог Умберто Ломбардо с соавторами сообщают, что находки, сделанные ими в современной Боливии в районе Льянос-Мохос, свидетельствуют о том, что более десяти тысяч лет назад местные жители выращивали здесь тыкву, маниок и готовили их в пищу.

Как уточняют ученые в статье, первые люди прибыли в этот район около 15 тысяч лет назад и развернули деятельность, следы которой сейчас обнаруживают ученые. В частности, они нашли приподнятые острова густого леса, вокруг которых существовали поля и грядки.

Таким образом, это уже пятый район возникновения агрокультуры на планете, известный ученым.