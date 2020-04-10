Пекин, , 11:13 — REGNUM К ранее появившимся данным о том, что коронавирус представляет опасность для кошек, добавилась хорошая новость для владельцев собак: у них нет поводов для беспокойства за питомцев.

По данным китайских ученых, которые опубликовали статью в журнале Science, кошки и хорьки подвержены заражению коронавирусом нового типа, но собаки могут его не опасаться.

Вирус не передается человеку от кошек (и от собак), однако животные могут заржать друг друга и заразиться от хозяина, уточняет ВВС со ссылкой на Харбинский институт ветеринарных исследований.

Так, в Бельгии кошка заразилась коронавирусом вслед за своим хозяином. У животного были такие симптомы, как затрудненное дыхание, диарея, рвота. Ранее в зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица.

Также в безопасности курицы, свиньи, утки.