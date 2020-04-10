Тэгу, Южная Корея, , 10:46 — REGNUM Южнокорейская венчурная компания Mmonitor, головной офис которой расположен в городе Тэгу, разработала два набора для диагностики коронавируса, способные подтвердить наличие вируса в течение 20 — 40 минут. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Фонда медицинских инноваций города Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто (Daegu Gyeongbuk Medical Innovation Foundation).

По их словам, новый диагностический реагент уже получил лицензию Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Известно, что при наличии коронавируса регент становится синим, а при его отсутствии — фиолетовым.

Отметим, что для подтверждения результатов теста, проводимых при помощи большинства диагностических наборов, требуется около шести часов.