Москва, , 06:54 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа способна сильно снижать иммунный потенциал организма человека, что приводит к развитию дополнительных заболеваний, заявил вирусолог Российской Академии наук (РАН) Феликс Ершов 9 апреля в интервью газете «Вечерняя Москва»

Эксперт подчеркнул, что появление таких патологий обычно отмечается у людей преклонного возраста. В данном случае, по словам Ершова, могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, а также бронхиты или менингиты.

Кроме того, коронавирус опасен и для детей и молодежи, которые имеют более сильный иммунитет, способный при столкновении с вирусом привести к ослаблению организма.

Вирусолог подчеркнул, что именно патологии, как правило, приводят к смерти пациентов, а не COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что долгосрочный эффект от заражения коронавирусом пока не изучен, но именно он может таить в себе основную опасность.

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