Москва, , 17:52 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-16» с тремя космонавтами на борту благополучно пристыковался к Международной космической станции, сообщает 9 апреля официальный сайт корпорации «Роскосмос», ведущий прямую трансляцию стыковки.

Корабль был запущен 9 апреля в 11:05 мск с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а» полностью российского производства.

На его борту российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Кристофер Кэссиди.

Им предстоит провести на орбитальной станции 196 суток, принять два российских грузовых корабля «Прогресс», один японский HTV-9 и один американский Cygnus. Кроме того, возможно прибытие в мае первого пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем на борту.

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