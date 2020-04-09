Белгород, , 11:58 — REGNUM В числе победителей конкурса Российского научного фонда на лучшие научные проекты 2020 года оказались трое учёных Белгородского госуниверситета. Поддержку получат исследования по психологии, физике и землепользованию, сообщили 9 апреля в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Поддержку научных проектов Российского научного фонда получили профессор, доктор философских наук Андрей Майданский («Культурно-историческая психология в архивах ее творцов»), профессор, доктор физико-математических наук Андрей Беляков («Микроструктурные механизмы повышения ударной вязкости и предела текучести высокопрочных низколегированных сталей») и профессор, доктор географических наук Фёдор Лисецкий («Эколого-реабилитационное землепользование в районах интенсивной деградации почв Европейской России»).

Особо отметим, что проект Фёдора Лисецкого стал победителем в конкурсе «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований по поручениям (указаниям) президента Российской Федерации».

Российский научный фонд реализует государственную политику в области науки.