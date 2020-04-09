Канберра, , 08:20 — REGNUM Австралийские ученые выяснили, что препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, пишет издание Antiviral Research.

Отмечается, что действие препарата проанализировали в лабораторных условиях. Ученые добавили лекарство спустя два часа после заражения.

Выяснилось, что благодаря одной дозе препарата спустя сутки количество вирусной РНК снижается на 93%, а через 48 часов — более чем на 99%.

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Кроме того, за время эксперимента ивермектин не оказал токсичного влияния на образцы, однако его применение привело к потере практически всего вирусного материала, пишет издание.

Напомним, ранее японские ученые, которые изучали компьютерные томографии всех заразившихся коронавирусом пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, сообщили, что у людей, которые переболели коронавирусной инфекцией бессимптомно, обнаружены поражения легких.

Как сообщало ИА REGNUM, в России, по оперативным данным на 8 апреля, подтверждено 8672 случая заболевания, в том числе 1175 — за последние сутки. За весь период зафиксировано 63 летальных исхода, выздоровели 580 человек.

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