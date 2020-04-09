Сеул, , 08:15 — REGNUM Специалисты из Южной Кореи, занимавшиеся анализом генома нового коронавируса, не смогли найти в нем признаков мутации, что снижает риски ошибок при его диагностировании, 9 апреля сообщается на сайте организации Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

Всего было изучено 73 образца вируса, взятых у южнокорейских пациентов. Полученные результаты будут направлены в ВОЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта ученые из Сингапура пришли к выводу, что коронавирус SARS-CoV-2 мутировал и стал менее заметным для иммунной системы человека.

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