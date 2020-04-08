Брюссель, , 14:29 — REGNUM Председатель Европейского исследовательского совета (ERC) Мауро Феррари ушёл в отставку. Об этом 7 апреля сообщает Science Business.

Сообщается, что Феррари, который возглавлял главный европейский орган, координирующий науку, с января пытался убедить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен выработать единый план борьбы с коронавирусом.

Однако он не смог ничего добиться и, как сообщает Financial Times, был «крайне разочарован» тем, как европейским отреагировала на пандемию.

Феррари известен своими разработками в области наномедицины, математики, механики и биологии. Он возглавлял ERC с 1 января 2020 года.

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