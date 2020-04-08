Лондон, , 13:44 — REGNUM Чертежи аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) собственной разработки выложила в открытый доступ команда «Формулы-1» Mercedes. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе чемпионата.

В марте команда разработчиков Mercedes смогла модифицировать имевшиеся версии аппаратов ИВЛ для массового производства. Теперь этот проект стал доступен бесплатно, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом.

В команде отметили, что публикация проекта позволит компаниям по всему миру производить эти устройства в нужных масштабах.

Сейчас все мощности базы Mercedes в Великобритании, а также 40 станков команды, которые обычно производили турбины и поршни двигателей, перенаправлены на производство аппаратов ИВЛ.

Отмечается, что речь идёт об аппарате ИВЛ с постоянным положительным давлением CPAP (Continuous Positive Airway Pressure). Он представляет собой промежуточное звено между кислородной маской и инвазивной механической вентиляцией лёгких. Такое устройство не требует присутствия врачей интенсивной терапии.