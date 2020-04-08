Москва, , 13:14 — REGNUM Два препарата, разработанные в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», получили предварительные положительные результаты для лечения COVID-19. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов 7 апреля в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, фрагменты которого продемонстрировали федеральные каналы.

Максютов сообщил, что специалисты центра исследовали более 30 сертифицированных противовирусных препарата. В результате были отобраны два лекарства с целью проверки их эффективности при лечении болезни, вызываемой коронавирусом.

Руководитель центра уточнил, что иммуномодуляторы специалистами не принимались к рассмотрению. Исследовались только препараты специфического противовирусного действия.

Кроме изучения существующих препаратов, центр «Вектор» совместно с институтом сибирского отделения РАН приступил к исследованию 22 вновь разработанных лекарств. Как сообщил Максютов, первый этап исследований, предусматривающий тестирование на культуре клеток, будет завершен до 10 апреля.

Вторым этапом должны стать тестирования на животных. Его центр планирует закончить до конца апреля.

Также гендиректор «Вектора» сообщил, что 13 апреля планируется начать поставки новых тест-систем на определение коронавируса, которые позволят обследовать почти сотню человек за два часа.

Напомним, по состоянию на 8 апреля, в мире насчитывается более 1,4 млн человек, заразившихся коронавирусом. Число скончавшихся от осложнений болезни, вызываемой коронавирусом, превышает 82 тысячи человек.