Горно-Алтайск, , 10:56 — REGNUM Учёные на Алтае впервые реконструируют биоразнообразие горной республики в голоцене. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Сибирского отделения РАН, для этого в Институте археологии и этнографии изучают информацию о климате древнего Алтая.

Исследователи намерены оценить биологические разнообразие региона и его связь с колебаниями климата, а также с деятельностью человека.

«Основной задачей, которая будет решаться в ходе выполнения проекта, является проверка гипотезы о том, что в разные периоды голоцена на ландшафты и биоразнообразие Алтая оказывали наибольшее влияние либо только изменения климата, либо изменения климата и возросшая хозяйственная деятельность человека одновременно», — отметили в СО РАН.

Напомним, голоценом называют эпоху, которая началась около 12 тыс. лет назад и длится по настоящее время. Напомним, начавшееся с много тысяч лет назад голоценовое или шестое массовое вымирание видов продолжается и сегодня.

Читайте также: Учёные визуализировали облик денисовского человека, обитавшего на Алтае