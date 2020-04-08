Ташкент, , 09:05 — REGNUM Специальный чартерный рейс доставил из Китая в Узбекистан 40 тонн сырья для производства медицинских масок и спецодежды, сообщили в пресс-службе ассоциации «Узтекстильпром».

Отмечается, что сырье позволит увеличить объем производства масок в Узбекистане до 5 млн в день. В ассоциации добавили, что в апреле также ожидаются поставки сырья железнодорожным и автомобильным транспортом.

Напомним, 2 апреля в ассоциации «Узтекстильпром» сообщили, что производители медицинских изделий стали выпускать по 2,64 млн масок в день. Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поставил цель — производить по 5 млн масок в сутки.

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