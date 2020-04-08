Новосибирск, , 08:23 — REGNUM Резидент новосибирского Академпарка — ГК «Медико-биологический союз» — начал производство экспресс-теста на коронавирус на новой технологической платформе, сообщает министерство науки и инновационной политики Новосибирской области.

Генетический тест создан на основе собственных инновационных разработок компании и позволяет проводить анализ за 40 минут. Точность результата — более 94%.

«Наша платформа основана на технологии петлевой изотермальной амплификации. Механизм работы является разновидностью метода полимеразной цепной реакции, который используется в большинстве тест-систем в мире. Но при этом он позволяет упростить процедуру подготовки образцов и сократить количество этапов анализа, — рассказал директор ГК Михаил Лосев. — Наши специалисты создали фермент, который позволяет проводить анализ за 15−20 минут, причём в процессе проведения анализа не требуется изменение температур. В итоге общее время получения результата сокращается в среднем в 3−4 раза, при этом «полевые» условия тестирования не являются помехой точности».

Лосев уточнил, что в 2020 году все ресурсы были направлены на конкретный вирус — COVID-19. Сейчас тест прошёл регистрацию в Росздравнадзоре, запущено производство. При выходе на проектную мощность объёмы производства оцениваются на уровне полумиллиона тестов в неделю.

Производственным партнёром выступила российская биотехнологическая компания «Генериум».