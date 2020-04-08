Пекин, , 07:10 — REGNUM Китайские исследователи разработали новый тип лицевой маски с применением графена в качестве фильтровального слоя, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Разработкой маски занималась Корпорация авиационных двигателей Китая (AECC). Ученые использовали графен-полипропилен на выдувной ткани, что и является основным фильтровальным слоем новой маски.

Графен является популярных двумерным наноматериалом, которые имеет большие перспективы в аэрокосмической, энергетической и биомедицинской областях. Маска, созданная с применением графена имеет более мощные антибактериальные свойства, воздухопроницаемость и повышенную долговечность.

Графеновый слой играет роль «наноножа», который уничтожает клетки бактерий. Маска способна выполнять свою функцию на протяжение 48 часов без замены, что значительно дольше обычных аналогов.