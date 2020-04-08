Шицзячжуан, Китай, , 06:50 — REGNUM Древняя гробница времен ранней династии Северная Сун (960−1127) была найдена в провинции Хэбэй на севере Китая, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Кирпичная гробница, как считают эксперты, имеет возраст более 1000 лет. Она была найдена одним из деревенских жителей, который занимался расчисткой заброшенного пруда в деревни Даван уезда Гуанцзун.

Небольшая гробница состоит из прохода, врат, тоннеля и усыпальницы. В настоящее время археологи продолжают ее расчистку, однако никаких свидетельств того, кому принадлежит захоронение пока не выявлено.

По словам чиновника Шэнь Линьцзуна, гробница представляет высокую культурно-историческую ценность для изучения обычаев, условий жизни, быта и экономики южной части древнего Хэбэя.