Буэнос-Айрес, , 01:23 — REGNUM Полный геном коронавируса SARS COV-2, пандемия которого охватила мир, расшифровали ученые из Аргентины, 7 апреля сообщается на сайте аргентинского президента.

Полученная информация уже направлена в базу данных GISAID в Германии, где уже хранятся образцы из многих стран. Отмечается, что расшифровка поможет аргентинским ученым лучше изучить механизм распространения инфекции, усовершенствовать способы диагностики заболевания и приступить к разработке вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта стало известно, что специалисты НИИ гриппа имени Анатолия Смородинцева в Санкт-Петербурге полностью расшифровали геном нового коронавируса.

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