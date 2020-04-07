Вашингтон, 7 апреля 2020, 16:47 — REGNUM Грузовой космический корабль Dragon отстыковался от Международной космической станции (МКС) и возвращается на Землю с грузом научных материалов, сообщает 7 апреля NASA.
Космический грузовик в 16:06 мск по команде с Земли был «отпущен» механическим манипулятором Canadarm2.
Dragon, принадлежащий частной компании SpaceX, доставит с орбиты на Землю порядка 1,8 тонн груза.
По плану полёта, корабль должен 7 апреля совершить посадку на платформу в Тихом океане возле побережья Калифорнии
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