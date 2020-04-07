Москва, , 15:41 — REGNUM Понятно, что данное заявление Дональда Трампа о праве США на использование ресурсов Луны сделано, что называется, «на перспективу», так как технологии пока позволяют человеку летать только возле Земли и посылать космические аппараты чуть дальше, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов комментируя заявление Трампа.

«Ресурсы планеты Земля не беспредельны, а научные исследования показывают, что в космосе можно найти практически что угодно, хоть планету в виде алмаза, хоть астероид, состоящий из драгоценных металлов.

Это значит, что со временем, человечество научится не просто добывать полезные ископаемые в космосе, но и доставлять их на Землю или перерабатывать прямо на месте добычи. Поэтому важно объявить о своих намерениях в данном вопросе, чему и служит данное заявление.

Кроме того, это, в какой-то степени и план работ для ракетно-космической промышленности США, определение ориентиров того, какие технологии необходимо развивать.

Можно считать это заявление и более дальним планом по работам в космосе, стремлением извлечь из него экономическую выгоду. И, конечно же, такие слова нынешнего президента США являются частью предвыборной кампании, желанием показать избирателям некую мечту, к осуществлению которой необходимо стремиться.

До практического воплощения в ближайшие годы она вряд ли дойдёт, зато такие намерения могут активизировать космическую деятельность других стран, привести к тому, что похожие заявления могут сделать их лидеры», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о коммерческом освоении лунных ресурсов подписал американский президент Дональд Трамп.

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