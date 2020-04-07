Гётеборг, Швеция, , 13:25 — REGNUM Радиоактивные отходы постепенно становятся новым видом топлива в четвертом поколении атомной энергетики и могут снабжать нас электроэнергией в течение тысячелетий. Шведские ядерные химики проводят соответствующие испытания и тесты в Гетеборге. По оценкам исследователей, новое топливо сможет заменить огромное количество нефти, потребляемой сегодня. Об этом 6 апреля сообщила шведское издание SVT Nyheter.

По информации журналистов, в Технологическом университете Чалмерса в Гетеборге ядерные химики изучают вопросы создания нового топлива из ядерных отходов. Это отходы состоят из таких тяжелых и радиоактивных веществ, как плутоний, америций, кюрий и нептуний.

«Мы хотим взять эти материалы, которые все еще расщепляются, и сделать из них новое топливо», — рассказал Кристиан Экберг, профессор кафедры ядерной химии в Гетеборге.

По его оценкам, этот вид топлива не станет полностью самодостаточным, но люди смогут использовать его многие тысячелетия. Новые виды топлива могут стать отличными субститутами для уже имеющихся источников энергии, например, нефти.

«Сегодня, когда вы управляете ядерной энергетикой, вы можете получить из этого процесса столько энергии, сколько для этого понадобилось бы 800 литров нефти. Но если бы мы работали с системами получения энергии четвертого поколения, мы могли бы извлечь эквивалент 64 000 литров нефти», — рассказал Кристиан Экберг.