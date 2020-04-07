Москва, , 12:34 — REGNUM Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 года — далеко не первый международный договор, из которого демонстративно вышли США за время правления Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт компании «Крибрум» Владислав Исаев, комментируя заявление Трампа о праве США на использование ресурсов Луны.

«Что реально это принесет США? Шансы страны на успешную реализацию программы освоения Луны от этого не стали больше или меньше, более того, у других игроков, например, Китая, Индии и России, теперь тоже развязаны руки в запуске своих коммерческих проектов в этом направлении.

Возможно, таким образом Трамп пытается привлечь средства инвесторов в частные космические компании США, но надежды на гипотетические доходы от разработки богатств Луны слишком туманны и долгосрочны. К тому же и другим игрокам создать публичные компании в космической сфере недолго, был бы конкретный проект.

Пока же даже не очень понятно, что возить с Луны. Гелий-3, накопленный в залежах реголита, окупится только в случае появления термоядерных энергетических установок, до которых пока очень далеко. Все же остальные элементы на Луне, за вычетом метеоритов, не сильно отличаются от содержимого земных вулканических пород.

До реальных проектов разработки астероидов ещё дальше, чем до промышленного освоения Луны. Остается предположить, что Трамп решил немного перетряхнуть информационную повестку, в которой слишком много негатива.

Как в свое время лунная программа Кеннеди была способом поправить пошатнувшийся авторитет США, так и сегодня экспансионистские планы Трампа должны отвлечь от многочисленных неудач в американской политике и экономике», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о коммерческом освоении лунных ресурсов подписал американский президент Дональд Трамп.

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