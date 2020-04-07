Афины , , 11:58 — REGNUM Скорое наступление лета дает надежду на то, что борьба с коронавирусом выйдет на новый уровень, считает греческий врач, директор лаборатории общественного здоровья в Институте Пастера Андреас Мендис. Об этом сообщает 7 апреля AMNA.

Мендис высоко оценивает карантинные меры, которые приняла Греция против коронавируса, и считает, что при разумном дальнейшем планировании страна постепенно вернется к нормальной жизни.

«Возможно, наступление лета и повышение температуры очень поможет нам, поскольку этот вирус, как и все респираторные вирусы, по крайней мере, становится менее болезнетворен в течение лета», — говорит врач.

По мнению Мендиса, такой «уход коронавируса на летние каникулы» позволит выиграть время в борьбе с ним, определить, существуют ли более эффективные методы лечения COVID-19, понять, будет ли осенью вакцина, которая предотвратит дальнейшее распространение вируса с наступлением зимы.