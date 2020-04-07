Горно-Алтайск, , 11:11 — REGNUM Сотрудники Алтайского заповедники начали учёт маралов на солнечных склонах гор. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, в этом году тёплая весна позволила раньше начать эти работы.

«Первые дни учёта показали высокие результаты по сравнению с прошлым годом, что объясняется трудной многоснежной зимой», — отметили в заповеднике.

Когда начинает таять снег, прошлогодняя трава становится доступной для животных. В таких местах и собираются маралы и косули. Активность также наблюдается на солонцах, которые посещают не только копытные, но и медведи и рыси, а также кабаны.

Наблюдение за ними сотрудники ведут при помощи бинокля с расстояния от ста метров до двух километров. Информацию получают также от фотоловушек. Как отмечается, по результатам исследований будет известна не только численность, но и общее состояние оленьей популяции в заповеднике.

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