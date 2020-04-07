Воронеж, , 09:43 — REGNUM Онлайн-обучение оказалось недоступно для 7,5 тыс. школьников Воронежа. Причиной стало отсутствие необходимых для этого гаджетов и доступа к интернету.

Таких учеников обещают консультировать по телефону, сообщили «Вести-Воронеж». Для всех остальных уроки будут сокращёнными — таковы требования санитарных норм.

«Сейчас все уроки сокращены до 30 минут. И в рамках этого сокращённого урока только небольшая часть времени отводится на использование интернет-площадки. А всё остальное — это самостоятельная работа с заданием, с учебником, с тетрадью ребёнка, как и в обычной школьной жизни», — сказала руководитель управления образования и молодёжной политики Воронежа Любовь Кулакова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, воронежские школьники с 6 апреля приступили к занятиям в дистанционном режиме — его ввели в рамках ограничительных мер, связанных с угрозой коронавируса. Однако федеральные образовательные интернет-платформы оказались недоступны из-за масштабного технического сбоя. Начать обучение это не помешало — воронежские школьники получили задания через мессенджеры и на электронную почту.