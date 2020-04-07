Вашингтон, , 09:07 — REGNUM В тех странах, где реализуется программа вакцинации от туберкулёза, выявлено значительно меньше случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции, чем в тех, государствах, где прививки от туберкулёза не делаются. К таким выводам пришла группа эпидемиологов из Техасского университета в Соединённых Штатах на основании результатов сравнения показателей распространения и смертности от COVID-19 и наличия программы вакцинации от туберкулёза в 178 странах, сообщает ирландская газета The IrishTimes.

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Отмечается, что показатель заражения коронавирусом отличается в десять раз.

«За 15 дней заболеваемость COVID-19 составила 38 на один миллион в странах с вакцинацией БЦЖ, тогда как заболеваемость COVID-19 при отсутствии такой программы составила 358 на один миллион», — пояснил один из исследователей Пол Хегарти.

Он также добавил, что вакцина БЦЖ, применяемая для борьбы с туберкулёзом, может также значительно снизить уровень смертности от коронавируса в странах с высоким уровнем вакцинации.

«Уровень смертности составил 4,28 на один миллион в странах с программами БЦЖ и 40 на один миллион в странах без такой программы», — уточнил учёный.

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Отмечается, что для снижения вероятности ошибки, исследователи повторно оценили случаи заболевания в ходе пандемии и провели сравнение по странам, в том числе между Ирландией и Великобританией.

«Мы не ожидали увидеть столь заметную разницу», — признался Хегарти.

Напомним, ранее связь между смертностью от коронавируса в разных странах и вакцинацией от туберкулёза установили американские эпидемиологи. Выяснилось, что в странах, где широко применялась вакцинация с помощью БЦЖ, количество случаев заражения и смертность от COVID-19 были значительно ниже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич заявил, что учёные не могут подтвердить, что привитые от сезонного гриппа люди лучше переносят коронавирусную инфекцию COVID-19. По его словам, научных свидетельств о достоверности данного факта не существует.

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