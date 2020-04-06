Иерусалим, , 22:01 — REGNUM Итальянские власти одобрили разработанный в Израиле препарат для лечения COVID-19, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление компании RedHill BioPharma (компания базируется в Тель-Авиве и Северной Каролине).

Подчеркивается, что химическое соединение Opaganib, о котором идет речь, сейчас проходит этап тестирования как средство для лечения воспаления легких и пневмонии. Медики рассчитывают, что средство окажется эффективным и для пациентов с COVID-19, имеющих различные фоновые заболевания.

В заявлении компании говорится также, что утвержденная программа расширенного доступа к Opaganib позволяет врачам в трех крупнейших больницах Италии лечить пациентов с высоким риском развития пневмонии и пациентов с пневмонией. Так, Итальянский национальный институт инфекционных заболеваний и Комитет по этике Центральной Италии одобрили использование нового препарата у 160 пациентах в трех крупных больницах.