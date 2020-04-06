Архангельск, , 16:37 — REGNUM Новый руководитель Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что создание научно-образовательного центра на базе Северного (Арктического) федерального университета имеет большое значение для развития территории.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, НОЦ стал темой встречи врио губернатора с ректором САФУ Еленой Кудряшовой.

«Хотелось бы, чтобы университет стал опорным вузом в западной части Арктической зоны России, тем более что все ресурсы для этого у него есть. Проект по созданию арктического научно-образовательного центра крайне важен для территории, и я готов продвигать его на всех уровнях», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин поручил создать к 2024 году сеть из 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Архангельск в лице Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) наряду с другими городами заявил о намерении стать центром НОЦ «Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования». В настоящее время идет подготовка конкурсной документации.