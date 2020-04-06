Санкт-Петербург, , 10:32 — REGNUM Наладить процесс дистанционного обучения на дому можно таким образом, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга в своем канале, что весь процесс будет проходить легко и с удобством. Для этого комитет советует сделать несколько вещей.

Большинство рекомендацией выглядят вполне привычными, однако сейчас, когда ребенок делает дома не только домашние задания, но и «классные» работы, они становятся особенно актуальными. Так, не стоит забывать о необходимости регулярно проветривать комнату, где занимается ученик, а стол нужно поставить рядом с окном, потому что для здоровья важны и свежий воздух, и естественный свет. Искусственный свет должен падать на клавиатуру сверху, люминисцентные лавочки не рекомендуются, в работе за компьютером нужно делать перерывы каждые 20−40 минут, расстояние до экрана — на длину вытянутой руки. Оборудование не должно быть доступно домашним животным.

Весь процесс организации, таким образом, разбивается на четыре шага:

1. Создать комфортную среду во время уроков, например, выключить телевизор.

2. Наблюдать за работой ребенка на компьютере.

3. Делать гимнастику для глаз вместе с ребенком.

4. Стараться снижать нагрузку на глаза при работе за компьютером.

Комитет также советует выполнять простую гимнастику для глаз: 1) быстро поморгать, закрыть глаза, медленно считая до пяти; 2) крепко зажмуриться и досчитать до трех, открыть глаза и посмотреть вдаль, считая до пяти; 3) посмотреть на указательный палец вытянутой руки, считая до четырех, потом посмотреть вдаль, досчитав до шести. Комплекс повторить 4−5 раз.