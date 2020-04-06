Пекин, , 09:19 — REGNUM При попадании на медицинскую маску коронавирус сохраняется до семи дней. К такому выводу пришли исследователи Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, сообщает South China Morning Post.

Ученые исследовали в лабораторных условиях время жизни вируса при его попадании на различные поверхности. На бумаге вирус продержался менее трех часов, на лабораторной куртке и на обработанной древесине вирус исчез лишь на второй день.

На денежных купюрах и стекле вирус исчез на четвертый день, а на пластике и нержавеющей стали продержался от четырех до семи дней. Ученые также подтвердили, что обычные средства дезинфекции оказались эффективными в борьбе с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, китайские ученые из университета Гонконга пришли к выводу, что переливание крови от переболевшего коронавирусом пациента может помочь при лечении заболевания.

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