Москва, , 08:17 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-2.1а», предназначенная для первого запуска пилотируемого корабля «Союз МС» с тремя космонавтами на борту установлена на стартовый стол космодрома Байконур, сообщила 6 апреля пресс-служба Роскосмоса.

Как было сказано в заявлении, сегодня «состоялся вывоз ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый комплекс площадки № 31».

Пуск планируется в 11:05 по Москве 9 апреля. На корабле «Союз МС-16» к МКС будут отправлены три члена международного экипажа: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и астронавт из США Крис Кэссиди. Стыковка со станцией должна произойти в 17:16 по московскому времени.

Все предыдущие пилотируемые полёты происходили с помощью ракеты «Союз-ФГ» с системой управления производства Украины. Первый пилотируемый корабль на ракете «Союз-2.1а» был запущен в августе 2019 года в автоматическом режиме. На борту был только антропоморфный робот «Фёдор» (Skybot F-850).

Из-за пандемии коронавируса экипажу пришлось нарушить некоторые традиции. Так, в Москве им не довелось посетить стену Кремля и дом Сергея Королёва. Была отменена традиционная пресс-конференция космонавтов перед вылетом на Байконур. Семьи экипажа не смогут приехать на Байконур.

В данный момент на МКС работают космонавт Олег Скрипочка и астронавты Джессика Меир и Эндрю Морган. На Землю они должны вернуться 17 апреля на «Союзе МС-15».